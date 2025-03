Temperatura no Lugar de Baixo já ultrapassou os 26 ºC às 10 horas da manhã

As previsões meteorológicas apontavam para uma significativa subida da temperatura máxima na Região Autónoma da Madeira durante este fim-de-semana e isso mesmo está a comprovar-se em várias localidades da ilha da Madeira.

O maior destaque vai para o Lugar de Baixo que, às 10 horas da manhã deste sábado, registava já 26,1 ºC neste início de Primavera até então ameno.

Na Quinta Grande, os termómetros marcavam 22,3 ºC a meio da manhã deste sábado ventoso e quente, conforme as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lido (Funchal), com 22,2 ºC, Funchal/Observatório (Lazareto), com 21,7 ºC e Prazeres (20,9ºC) eram outras localidades cujas temperaturas máximas ultrapassavam os 20 graus celsius às 10 horas da manhã deste sábado.

Conforme o DIÁRIO noticiou na passada terça-feira, nas regiões montanhosas a temperatura pode subir até 10 ºC e até 4 ºC nas localidades mais próximas à orla costeira durante este fim-de-semana, estando prevista queda da humidade do ar para valores abaixo dos 30% e vento forte com rajadas até 110 km/h.

Vento de Nordeste já atingiu 110 km/h nas serras do Funchal O vento de Nordeste tem sido bastante sentido, particularmente na zona poente do Funchal, mais exposta às rajadas daquele quadrante, durante este período em que a Região Autónoma da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte.

A alteração do estado do tempo deve-se a uma depressão localizada a oeste do arquipélago da Madeira, conforme explicou então o Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.