Depressão Martinho vai continuar a influenciar o tempo na Madeira amanhã

Chuva, vento e agitação marítima. Martinho é nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) à depressão que se prevê estar centrada "aproximadamente em 44°N e 13°W, com uma pressão atmosférica no seu centro de 984hPa, influenciando o estado do tempo no arquipélago da Madeira até dia 20".

IPMA refere que está prevista a precipitação, "com o vento a soprar moderado a forte com rajadas que poderão atingir valores até 85 km/h e até 110 km/h nas terras altas. Prevê-se uma diminuição gradual do vento a partir da tarde de dia 20.A agitação marítima irá aumentar, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros, temporariamente com 5 a 6 metros na costa norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo".

Devido a esta situação meteorológica foram emitidos avisos de nível laranja para vento e agitação marítima.

A concluir, o IPMA refere que tendo em conta a incerteza desta depressão, aconselha o acompanhamento das actualizações das previsões e dos avisos meteorológicos.