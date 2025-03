Depressão ‘Martinho’ responsável por 13 ocorrências na Madeira nesta quinta-feira

O mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil relativamente às ocorrências desencadeadas pelo mau tempo ditado pela depressão ‘Martinho’, afectou a Região sobretudo nos últimos dois dias, dá conta de 13 situações registadas durante esta quinta-feira, na Madeira.

Assim sendo, desde as 14h30 do passado dia 18 até às 18 horas de hoje, “foram registadas na Região 150 ocorrências relacionadas com a situação meteorológica adversa".

Nesse conjunto contam-se 34 quedas de árvores, 11 desabamentos de estruturas edificadas, 30 situações de identificação/sinalização de perigo, 18 quedas de elementos de construção, duas quedas de estruturas da rede eléctrica e 42 movimentos de massa.

A mesma fonte dá conta de que houve necessidade de realojar cinco pessoas, três no concelho da Ponta do Sol e outras duas no concelho do Funchal, situações que foram já noticiadas pelo DIÁRIO.

No que toca aos meios emprenhados, estiveram no terreno 312 operacionais e 135 meios técnicos.

Ao DIÁRIO, Valter Ferreira realça que foi o vento o principal causador de preocupação e ocorrências, sobretudo na madrugada e durante o dia de ontem, embora a muita chuva que caiu em vários momentos dos últimos dois dias também tenha contribuído para o desprendimento de rochas e a queda de pequenas derrocadas, condicionando as vias públicas.

O adjunto do Comando do Serviço Regional de Protecção Civil regional destava a prontidão com que os meios foram accionados, notado que, em muitos casos, a prevenção, envolvendo as corporações de bombeiros e os serviços de protecção civil municipais, permitiu evitar situações de maior.

Neste momento, Valter Ferreira aponta que o pior já passou, tendo caído quase todos os avisos meteorológicos que estavam em vigor. Mantém-se activo apenas o aviso para a agitação marítima.

Como situações de maior relevo, da passagem da depressão 'Martinho' pela Madeira, destaca a queda de muro sobre uma habitação na Ponta Sol, que originou três dos desalojados já referidos, bem como o colapso parcial de uma moradia em Machico, neste caso sem necessidade de realojamento.

Foi no concelho do Funchal que se registaram mais ocorrências, num total de 55, seguindo-se Santa Cruz (41), Machico (11), Ribeira Brava (10), Santana (9), Câmara de Lobos (8), Calheta (7), Ponta do Sol (4) e São Vicente (3).