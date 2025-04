Levada do Furado encerrada na quinta-feira para manutenção

Na próxima quinta-feira, dia 3 de Abril, o percurso pedestre ao longo da Levada do Furado (PR 10), que liga o Ribeiro Frio à Portela, e um dos percursos pedestres classificados mais procurados, vai estar encerrado.

O motivo desse encerramento prende-se com a necessidade de realização de trabalhos de manutenção no referido trilho, "os quais são incompatíveis com a passagem de pessoas", refere o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), em nota enviada à imprensa.

O mau tempo das últimas semanas fez cair algumas árvores, bem como originou alguns deslisamentos de terras, levando a estragos ao longo da Levada do Furado, que liga o Ribeiro Frio à Portela. , Foto DR

Tal como o DIÁRIO noticiou há duas semanas, algumas estruturas deste percurso, como varandins ou zonas de passagem, apresentavam alguns estragos, em parte causados pelo mau-tempo que, nos últimos tempos, tem assolado a Região. As intervenções a realizar na próxima quinta-feira deverão corrigir essas 'falhas'.