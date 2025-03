20.000 análises comprovam a Qualidade da água de consumo humano

Neste Dia Mundial da Água, data celebrada desde 1993 pela Organização das Nações Unidas, fique a saber que a água para consumo na Região é de muito boa qualidade a julgar por um vasto programa de monitorização que ascende à 20.000 análises/ano à água nas nossas torneiras.

A Regulação dos serviços de Água na vertente Qualidade da Água é assegurada na região pela Direção Regional de Ambiente e Mar, que colabora ativamente com todas as Entidades Regionais envolvidas na matéria, com o objetivo de garantir a aplicação do Regime Jurídico da Qualidade da Água para Consumo Humano.

Segundo explicou Manuel Ara, diretor regional de Ambiente e Mar, “enquanto Autoridade Competente para a qualidade da água destinada ao consumo humano, a direção regional coordena e fiscaliza a aplicação da legislação em vigor, que tem por objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual contaminação dessa água e assegurar a disponibilização tendencialmente universal de água salubre, limpa e equilibrada na sua composição”.

No Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano é possível constatar que nos concelhos da Região são efetuadas anualmente cerca de 20.000 análises à água nas torneiras dos consumidores. Este valor demonstra a grande dimensão e investimentos no controlo existente, o qual reflete o cumprimento da aplicação do regime jurídico da qualidade da água destinada ao consumo humano.

A Direção Regional do Ambiente e Mar tem ainda por missão, promover as competências de Regulação dos Serviços de Água e Saneamento e, tal como previsto no Plano de Gestão de Região Hidrográfica – PGRH 2022-2027, promover a Sustentabilidade Económica e Financeira da Gestão da Água.

O PGRH 2022-2027 propõe ainda como medidas de base para a política regional da Água, a Recuperação dos Custos dos Serviços de Águas bem como Investimentos com vista à obtenção de informação que permita uma gestão eficiente dos serviços e dos recursos hídricos, através da elaboração/atualização de cadastro das infraestruturas de abastecimento, de saneamento e rega existentes e da otimização de recursos. A simplificação e harmonização dos tarifários dos sistemas urbanos consiste igualmente numa medida necessária integrada com a melhoria do conhecimento da análise económica das utilizações da água (envolvendo todos os setores utilizadores dos recursos hídricos).