Confiança e esperança

Os resultados eleitorais do último domingo são claros, tanto no reforço da votação no partido que vai formar Governo, como no reforço da votação numa força política diferente para liderar a oposição na Madeira. Mas as leituras não se podem ficar por esta simplicidade matemática.

Creio que, por exemplo, os resultados, no que ao JPP diz respeito, revelam não apenas uma crescente confiança no nosso trabalho de fiscalização do Governo Regional e de luta pelos interesses da população, mas também uma crescente confiança por parte dos madeirenses no JPP como força política que pode vir a liderar um futuro Governo e uma nova forma de fazer política na Madeira.

Esta esperança tem por base o nosso trabalho tanto na Assembleia Legislativa da Madeira, como na Câmara Municipal de Santa Cruz, onde implementámos uma ética e uma prática política, assente na proximidade, na atenção constante aos problemas das pessoas, num trabalho sério e numa total entrega à coisa pública, sem vícios, sem dependências económicas e sem a arrogância que tantas vezes grassa naqueles que ocupam os lugares de relevo na política regional.

As pessoas reconhecem em nós a marca de um partido nascido nesta terra, com gente trabalhadora e séria e com uma agenda que tem marcado e tem liderado os dossiers que realmente importam aos madeirenses, em áreas tão cruciais como, por exemplo, a saúde e a mobilidade.

Deste modo, o aumento da confiança que esta votação revela, traz consigo um capital de esperança que tudo faremos para não defraudar, nem desperdiçar.

O caminho a percorrer tem de ser feito com trabalho, longe das lógicas e guerras partidárias, e sempre próximo do sentir da população. Se soubermos honrar a procuração que nos foi passada pelo povo, e que tem sido constantemente reforçada, estou em crer que continuaremos a trilhar uma evolução ascendente que nos levará à liderança de um Governo Regional que seja o fiel depositário da vontade da população.

Saibamos, por isso, honrar a confiança e a esperança que em nós foi depositada.

Obrigado, madeirenses!