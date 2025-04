Torneio Madeira Jovem reúne talentos regionais e Selecção de Jersey

Decorreu, esta manhã, a apresentação do Torneio Madeira Jovem, uma iniciativa da Associação de Futebol da Madeira para o escalão de iniciados, a decorrer entre os dias 9 e 12 de Abril, envolvendo seis equipas que evoluirão em seis recintos desportivos da Região. O torneio contará com a participação dos quatro primeiros classificados do Campeonato Regional – CD Nacional, CF Andorinha, CS Marítimo e CSD Câmara de Lobos –, bem como da Selecção de Jersey e da Selecção da Madeira sub14.

O torneio, que conta com o apoio da Empresa de Cervejas da Madeira, será disputado num formato de todos contra todos na primeira fase, seguindo-se a fase final, a 12 de abril, com três jogos decisivos para o apuramento da classificação final.

Durante a cerimónia, Pedro Araújo, vice-presidente da Associação de Futebol da Madeira, enfatizou que este evento deve ser um verdadeiro momento de exaltação desportiva, contribuindo para a valorização e promoção do futebol de formação madeirense.

"Não apenas no que diz respeito à formação de talentos, mas também na transmissão de valores essenciais como ética, fair play, desportivismo e respeito nos recintos desportivos", destacou aquele dirigente. Desta forma, reforçou o compromisso da nova direcção da AFM com os valores sociais do desporto, referindo ainda que, "na formação, mais do exacerbar os resultados finais, devemos priorizar o desenvolvimento do talento nas suas diversas etapas". Araújo realçou a mais-valia do intercâmbio proporcionado pela presença da equipa de Jersey, que "permite aos jovens madeirenses competir com jogadores de outras realidades desportivas, enriquecendo o seu percurso formativo".

Na sua intervenção, o vice-presidente da AFM sublinhou ainda a relevância da participação da Selecção da Madeira sub-14, que utiliza este torneio como preparação para o Torneio Lopes da Silva, uma das mais prestigiadas provas do futebol de formação nacional.

Por sua vez, o Director Regional do Desporto, David Gomes, enalteceu "o sucesso da política desportiva do Governo Regional e a importância de eventos como este na valorização do desporto jovem madeirense". Destacou também a responsabilidade social da Empresa de Cervejas da Madeira como parceiro do torneio e fez referência aos resultados positivos alcançados pela Selecção da Madeira sub14 em edições anteriores do Torneio Lopes da Silva.

David Gomes manifestou ainda "o desejo de que a Associação de Futebol da Madeira, sob a gestão da nova direcção, continue a ser um parceiro privilegiado do Governo Regional no fortalecimento do desporto madeirense".

A cerimónia de apresentação contou também com a presença a Empresa de Cervejas da Madeira, representada por José António Silva, que apoiará o evento através do seu produto "Brisa Maracujá".