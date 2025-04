PAN-Madeira defende maior apoio às livrarias locais e autores regionais

O PAN-Madeira marcou presença na 51.ª Feira do Livro do Funchal, um evento que, através de comunicado enviado esta terça-feira à imprensa, diz ser "essencial para a promoção da literatura, do pensamento crítico e do acesso democrático à cultura".

Esta feira dinamiza a cidade, incentiva hábitos de leitura e fomenta a economia local. Para o PAN Madeira, é crucial investir em políticas públicas que valorizem a cultura e garantam a continuidade e diversificação destes eventos. PAN-Madeira

Após contacto com os livreiros e alfarrabistas, o partido garante ter sido "notório o descontentamento pela falta de apoios a este sector":

Neste sentido, o partido defende um maior apoio às livrarias locais e autores regionais, promovendo mais eventos ao longo do ano, incentivos para a edição de escritores madeirenses, mais investimento nas bibliotecas públicas e a promoção da leitura nas escolas. Além disso, considera essencial descentralizar a cultura para que chegue a todas as freguesias da Região. PAN-Madeira

Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira, destacou que "o acesso à cultura não pode ser apenas para alguns, mas sim como um pilar essencial para o desenvolvimento social e económico acessível a todos e a todas".