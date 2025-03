PSD reúne órgãos do partido para ratificar acordo com o CDS

A Comissão Política e o Conselho Regional do PSD/Madeira reúnem esta sexta-feira, na sede regional do partido, na Rua dos Netos, no Funchal.

Embora não sejam adiantados os temas que constam da ordem de trabalhos, é certo que na agenda estará a análise e votação, pelos militantes social-democratas, do acordo de incidência parlamentar e governamental que foi assinado pelo presidente do PSD, Miguel Albuquerque e pelo líder do cDS-PP, José Manuel Rodrigues - ele que deverá assumir a pasta da Economia no futuro executivo, ocupando o lugar único dos centristas na Assembleia Legislativa da Madeira a n.º 2 da lista, Sara Madalena.

Também ontem o CDS reuniu a Comissão Política Regional para analisar o acordo com o PSD, que foi aprovado por unanimidade.

A reunião dos órgãos do partido acontece depois de concluída, também amanhã, sexta-feira, a audição aos representantes dos grupos parlamentares pelo Representante da República, Ireneu Barreto, que começa precisamente com o PSD.

Para as 18h30, estão previstas declarações à comunicação social, na sede do PSD/M.