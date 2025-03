O especialista em inteligência artificial (IA) e transformação digital Rogério Canhoto afirmou que o talento na área de IA é escasso, enquanto as inovações tecnológicas estão a acontecer a um ritmo cada vez mais rápido.

"Um dos grandes desafios que temos em cima da mesa é principalmente o talento na área de inteligência artificial: é escasso, extremamente especializado e muito difícil de manter", afirmou o especialista na conferência "The FinAI Conf", afirmou.

Rogério Canhoto explicou que fatores como "a maior disponibilidade de dados, os avanços na tecnologia de suporte de IA, a democratização das ferramentas digitais e a procura crescente de aplicação de IA" configuram o atual contexto em matéria de IA.

O especialista referiu ainda que a IA é importante devido à "maior pressão sobre produtividade e talento e ao ritmo de inovação enorme e difícil de acompanhar", acrescentando que a IA está a "revolucionar todos os negócios" e a "remodelar o mercado de trabalho".

Já o Presidente da Portugal Fintech, João Freire de Andrade, em declarações à agência Lusa também partilhou da opinião que o talento nesta área é escasso, embora "pouco a pouco se esteja a construir talento", nomeadamente através na migração das tecnologias clássicas para a IA.

Em relação ao setor bancário no país, Freire de Andrade referiu que "está toda a gente a fazer o mesmo caminho [...], a tecnologia é nova e está sempre a avançar e portanto, às vezes tem de se parar um bocadinho e perceber, em termos estratégicos, onde se quer chegar. Muitas vezes é servir melhor o cliente", disse.

O responsável referiu ainda que no setor "há muitas 'startups' que estão a tentar trazer as novas tecnologias, as coisas mais avançadas, mais eficientes. Os incumbentes têm que parar um bocadinho, olhar e garantir que na regulação está tudo ok, ao mesmo tempo, que a tecnologia está suficientemente testada para não terem problemas".

Apesar disso, João Freire de Andrade menciona que o trajeto atual da IA foi o mesmo da eletricidade e internet, em que ao início era estranho para todos.

A "The FinAI Conf" realiza-se em Lisboa e tem como objetivo explorar a forma como a IA está a revolucionar o setor dos serviços financeiros, explorando temas como a cibersegurança, desenvolvimento de produtos inovadores ou melhoria da experiência dos clientes.