PS-Madeira critica falhanço do Governo Regional nas políticas de combate à pobreza

A deputada do PS-Madeira, Marta Freitas, criticou fortemente o Governo Regional, através de comunicado à imprensa, esta terça-feira, por falhar no combate à pobreza, reagindo à apresentação do estudo que foi revelado ontem no Funchal.

Segundo a socialista, este indicador demonstra o "falhanço das políticas governativas" na Madeira, principalmente considerando os quase 50 anos de governação pela mesma força política.

"Apesar de a Região ter vindo a ser governada há quase 50 anos pela mesma força política, e, por isso, ter tido condições para melhorar as difíceis condições de vida dos madeirenses, não o fez e continua a esconder-se atrás de desculpas", apontou Marta Freitas.

A parlamentar sublinhou que a Madeira apresenta valores piores que a média nacional em diversos indicadores sociais, citando como exemplo a capacidade económica para ter uma refeição adequada. "Até naquilo que para muitos pode parecer básico, que é a capacidade económica para ter uma refeição de carne ou peixe pelo menos de dois em dois dias, a Madeira está significativamente atrás, quando comparada com o resto do País", exemplificou.

A deputada socialista não poupou críticas ao Executivo de Miguel Albuquerque, lembrando que várias propostas da oposição para combater as desigualdades foram rejeitadas ao longo dos anos.

"Durante vários anos, os partidos da oposição, nomeadamente o PS-Madeira, propuseram diversas medidas que seriam importantes para esbater as assimetrias, promover uma maior justiça social e melhorar a vida das pessoas, mas as mesmas foram sempre recusadas. Portanto, se há falhas nos planos e estratégias, o único responsável é o PSD, amparado nos últimos anos pelo CDS", afirmou.

A socialista reagiu também a uma conclusão do presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza de Portugal, que indicou que "onde há mais turismo há mais pobreza", aproveitando para reforçar a necessidade de diversificação económica defendida pelo PS. "Como temos vindo a dizer, de nada nos serve apregoar os recordes do PIB, se isso não se reflete no dia a dia de toda a população", acrescentou.

Apesar da situação, a deputada destacou a importância das medidas sociais implementadas pelos governos socialistas a nível nacional. "Nos últimos anos, os executivos do PS contribuíram decisivamente com uma série de soluções que têm um importante impacto social e ajudam a uma maior protecção social dos cidadãos em situação de maior vulnerabilidade", realçou.

A terminar, Marta Freitas salientou que a maioria parlamentar alcançada pela coligação PSD-CDS nas últimas eleições Regionais elimina qualquer desculpa para não enfrentar os problemas sociais da Região.