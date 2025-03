Ribeira Brava acolheu II Torneio Internacional de Walking Football

No último sábado, dia 29 de março, o Estádio Municipal da Ribeira Brava foi palco do II Torneio Internacional de Walking Football. A competição contou com a participação de 19 equipas provenientes da Madeira, do continente e do estrangeiro, envolvendo um total de 210 atletas seniores.

O torneio integrou a 9.ª etapa do Circuito Nacional de Walking Football, uma competição organizada pela Associação Walking Football Portugal, que envolve mais de 100 equipas e 1.500 atletas em todo o país. A organização esteve a cargo da Rede de Universidades Seniores, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava e o Clube Desportivo da Ribeira Brava, com jogos disputados ao longo de toda a manhã.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava faz um balanço "muito positivo" do evento, destacando "o crescente interesse dos séniores pela modalidade", cujo número de participantes quintuplicou.

O vereador Rafael Sousa, citado em comunicado de imprensa, manifestou a sua satisfação com o sucesso do torneio, que considerou "uma prova do impacto positivo do Walking Football na nossa comunidade". "O desporto torna a vida mais gratificante e saudável, e iniciativas como esta ajudam a promover o envelhecimento ativo, a inclusão e a qualidade de vida dos nossos seniores”, vincou o responsável.

Esta iniciativa teve como principais objectivos "a promoção do desporto, a inclusão e o envelhecimento activo, reunindo alunos das universidades séniores, associações e clubes", contando ainda com a participação da Universidade Sénior da Ribeira Brava. Os seus jogadores integram a equipa do Clube Desportivo da Ribeira Brava na modalidade e competem no Campeonato Regional da Associação de Futebol da Madeira.