Assembleia Geral de Apuramento reúne-se amanhã no Palácio de São Lourenço

A Assembleia Geral de Apuramento dos resultados das eleições regionais de ontem, dia 3 de Março, reúne-se amanhã, terça-feira, no Palácio de São Lourenço.

A Lei Eleitoral, no caso para a Assembleia Legislativa da Madeira, define os termos em que se reúne a Assembleia de Apuramento: “O apuramento dos resultados da eleição e a proclamação dos candidatos eleitos competem a uma assembleia de apuramento geral, que inicia os seus trabalhos às 9 horas do 2.º dia posterior ao da eleição, no edifício para o efeito designado pelo Representante da República na Região Autónoma da Madeira.”

O artigo 117º da referida lei define como operações a efectuar pelo apuramento geral:

“O apuramento geral consiste:

a) Na verificação do número total de eleitores inscritos e votantes no círculo eleitoral;

b) Na verificação do número total de votos obtidos por cada lista, do número dos votos em branco e do número dos votos nulos;

c) Na distribuição dos mandatos de deputados pelas diversas listas;

d) Na determinação dos candidatos eleitos por cada lista.