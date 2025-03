"Onde há muito turismo há mais pobreza". A conclusão é assumida pelo padre Agostinho Jardim Moreira, vice-presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, manifestada na intervenção de abertura da cerimónia de apresentação do estudo de caracterização da pobreza na Região Autónoma da Madeira, que é apresentado no auditório da reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Não sendo este um dado objectivo do estudo em causa, justificou a conclusão como uma intuição sua por constatar que os dados da pobreza no Algarve é ainda mais significativo quando comparado com o nível de pobreza na Madeira.

Jardim Moreira associa o nível de pobreza ao tipo de economia, ao concluir que "as economias extractivas absorvem o dinheiro, não investem", apontou.

Apontou ainda que a localização do novo Hospital Central e Universitário da Madeira será factor que irá dificultar ainda mais a vida aos pobres.