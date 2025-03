João Machado volta a vencer na Taça de Portugal de DHI no Carvoeiro

O atleta João Machado, do Caniço Riders – Invermaque, voltou a vencer, desta feita na 2ª Taça de Portugal de Downhill, que se realizou no passado fim-de-semana no Parque de Valinhas, no Carvoeiro. Duas equipas regionais estiveram a competir.

António Jorge (AD Galomar – E-Bike Madeira) conquistou o 2.º lugar em Master 35, mantendo o 2.º lugar na Taça de Portugal da categoria. Rafael Machado (AD Galomar – E-Bike Madeira) foi 4º em Master 30 e subiu ao 3º lugar na Taça de Portugal.

Segundo nota à imprensa, quanto a outros resultados do colectivo, a AD Galomar – E-Bike Madeira terminou em 7ºlugar por equipas, foram o de Martim Sobral ao 11º em Sub19, Gonçalo Lindo ao ser 15º em Sub19, Pedro Câmara 10º em Sub23, Gonçalo Brum, 13º em Sub23 e Tomás Ferreira 17º em Sub23.

A 3ª Taça de Portugal de DHI está agendada para os dias 12 e 13 de Abril em Arcos de Valdevez.