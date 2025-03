Portugal está na 'final four' da Liga das Nações

Portugal qualificou-se hoje para as meias-finais da Liga das Nações em futebol, ao vencer a Dinamarca, em Lisboa, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão.

Os suplentes Francisco Trincão, com os seus primeiros dois golos com a camisola das 'quinas', aos 86 e 91, e Gonçalo Ramos, aos 115, selaram o apuramento de Portugal para a 'final four', fase em que vai defrontar a anfitriã Alemanha, em Junho.

Joachim Andersen, na própria baliza, aos 38, e Cristiano Ronaldo, aos 72, tinham dado vantagem a Portugal, já depois de o capitão da seleção lusa ter desperdiçado uma grande penalidade, defendida por Kasper Schmeichel, aos seis, tendo a Dinamarca igualado a eliminatória duas vezes, primeiro por Rasmus Kristensen, aos 56, e, depois, por Christian Eriksen, aos 76.

Com este desfecho, Portugal vai disputar a sua nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, a sétima seguida, frente a Hungria, Irlanda e Arménia, no Grupo F da qualificação europeia.