Fase nacional das Olimpíadas de Biologia com oito alunos da Francisco Franco

Oito alunos da Escola Secundária de Francisco Franco foram apurados para a fase nacional das Olimpíadas Portuguesas de Biologia 2025 que vai decorrer em Lisboa, entre 9 a 11 de Maio.

"Os alunos apurados, todos a frequentar o 12.º ano do curso de ciência e tecnologias, com a opção Biologia, são Beatriz Fidalgo Mendonça; Renata Lima Evangelista; Duarte Costa Nunes; Letícia Martins Pereira; Joana Raquel Agostinho; Pedro Varela Santos; Beatriz Castro Faria e Diogo Sousa Gonçalves", informa a escola. Além destes com lugar garantido na competição nacional, a Francisco Franco "tem ainda três alunos suplentes: Eva Xavier Baptista; Áron Szepesi e Valéria Figueira Andrade", acrescenta.

"Dos oito melhores classificados desta eliminatória nacional, os primeiros quatro vão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais da Biologia (IBO), que decorrem de 20 a 27 de Julho em Quezon, Filipinas, e os restantes quatro marcarão presença nas Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia (OIAB), a realizar entre 7 e 14 de Setembro na Colômbia", realça.

No caso dos alunos da Francisco Franco que "se inscreveram para participar nas Olimpíadas Portuguesas de Biologia 2025, foram supervisionados didaticamente pelas professoras Lucília Serralha (conteúdos de 10.º e 11.º anos) e Mécia Teixeira (conteúdos de 12.º ano)".

Refira-se que há alunos de outras escolas secundárias apurados para a fase nacional, tais como seis da Escola Básica e Secundária João Gonçalves Zarco e um da Escola Secundária Jaime Moniz.