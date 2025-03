Aluna da Francisco Franco no Encontro Nacional de Jovens Embaixadores

Sabrina Oriana Viveiros é a finalista do curso de Língua e Humanidades da Escola Secundária de Francisco Franco, que integrou o grupo dos 20 seleccionados de Portugal que participou na Reunião Nacional EuroApprentices 2025, recentemente realizada na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

De acordo com a sua escola, "a jovem estudante da Francisco Franco teve a oportunidade de, durante três dias, não só participar em sessões de capacitação e desenvolvimento de competências no âmbito do programa Erasmus+, como também aprofundar conhecimentos sobre mobilidade juvenil, networking e estratégias de comunicação no contexto da sua missão de Embaixador Erasmus+".

Além disso, "durante a Reunião Nacional, a participante madeirense, tal como os demais seleccionados, elaborou um plano de acção para 2025, presentemente em fase de avaliação no que respeita a competências de comunicação, nível de inglês, criatividade, motivação e compromisso".

Desta forma, "os alunos com melhores propostas passam a Embaixadores EuroApprentices 2025 e, mediante esse estatuto, participam nas actividades dinamizadas pela Agência Nacional e no Encontro Internacional que vai decorrer em Bucareste, entre 14 e 18 de Maio", salienta a nota.