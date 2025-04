Região emite 80 passaportes por dia

Para além de residentes e emigrantes, há cada vez mais cidadãos nacionais que se deslocam à Madeira de propósito para solicitarem a emissão ou renovação do documento de identificação. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 1 de Abril.

"100 milhões em proveitos do Turismo" é, por seu turno, a notícia o maior destaque gráfico da primeira página. Mais de 152 mil hóspedes geraram 826 mil dormidas nos dois primeiros meses do ano, batendo, em 23%, o recorde do período homólogo.

Na política, destaque para "Novo movimento concorre às autárquicas". Militantes descontentes do PSD, Iniciativa Liberal e Chega formam grupo de cidadãos para ‘roubar’ votos aos partidos nas próximas eleições. Saiba também que Pedro Ramos vai para cargo internacional e que o Governo avança com requisição civil para garantir ‘gratificados’.

"Obesidade e falta de vitamina D exigem medidas" é o tema da entrevista de hoje do DIÁRIO. Conceição Calhau, catedrática de Nutrição, alerta para os “extremismos” propagados pelas redes sociais e que 72 horas sem comer é um “exagero que tem consequências".

Saiba ainda que "Cantor brasileiro Criolo é o 1.º cabeça-de-cartaz do Festival Aqui Acolá'25".

