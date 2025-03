'Summer Medical School' chega à Região entre os dias 7 e 12 de Julho

O programa 'Summer Medical School: Lifestyle' da NOVA Medical School, vai chegar, pela primeira vez à Região, numa parceria com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia. Entre os dias 7 e 11 de Julho o evento decorre na Escola de Hotelaria e Turismo do Funchal, ao qual se soma um workshop na ilha do Porto Santo, a 12 de Julho.

Este programa é dirigido a crianças entre os 6 e os 10 anos e pretende ser uma escola de verão inovadora, com o principal objectivo "intervir precocemente nas novas gerações, dando-lhes as competências para a adopção de estilos de vida saudáveis, que impactem a sua vida, das suas famílias e comunidades".

O projecto está estruturado com base em quatro pilares fundamentais para um estilo de vida equilibrado: "a nutrição, onde aprendem a confecionar refeições saudáveis através de workshops práticos; actividade física, onde se exercitam ao longo do dia; saúde mental, com actividades focadas na gestão das emoções e autocuidado; e ciência, onde podem compreender o que existe por detrás dos alimentos".

É extremamente gratificante ver a Summer Medical School: Lifestyle sair das portas da NOVA Medical School e chegar à Região Autónoma da Madeira. Quando concebemos este programa, o objetivo sempre foi ampliá-lo e levar o conhecimento a mais crianças e jovens. Em 2025, lançamos na região um formato piloto, com uma semana de atividades, mas em 2026 queremos vê-lo em pleno funcionamento durante todo o mês de julho. A NOVA Medical School tem apostado fortemente na transferência de conhecimento para a sociedade através do seu pilar de extensão à comunidade. O direito à saúde começa com o direito à educação e à informação, e este programa reúne essas três dimensões fundamentais. É assim que formamos agentes de mudança para um futuro mais saudável e equitativo Conceição Calhau, Subdiretora para a Extensão à Comunidade e Professora Catedrática da NOVA Medical School

A satisfação é igualmente partilhada por Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, que afirma que "a Região está firmemente empenhada em cumprir com as recomendações da OMS acerca do conceito 'One Health' - saúde global para todos - a criação de um novo ecossistema onde haja um perfeito equilíbrio da saúde humana, animal e vegetal".

"A Madeira participa já desde 2023 neste evento e tem agora a oportunidade de o mesmo atingir idades mais jovens sempre com o objetivo de incutir hábitos de vida saudáveis, preparando desde o início do ciclo de vida uma comunidade para integrar uma sociedade Saudável, Segura, Sustentável e Responsável que é o activo com maior valor que uma Região pode ter, em equilíbrio perfeito com a natureza", aponta.

Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia refere que “iniciativas desta natureza são sempre bem acolhidas, por corresponderem a uma promoção de literacias diversas, promotoras de competências essenciais para as crianças e jovens em idade de escolaridade obrigatória”.

A Summer Medical School: Lifestyle conta com o apoio institucional do SESARAM, EPERAM, do Centro de Química da Madeira, da Universidade da Madeira e de várias entidades do setor corporativo da Região.