Embarcação parcialmente submersa em Santa Cruz

Uma embarcação de recreio ficou parcialmente submersa nesta manhã de sábado, 29 de Março, na sequência de, alegadamente, uma entrada de água a bordo, no porto de recreio de Boaventura, em Santa Cruz, revelou a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o comunicado remetido às redacções, o alerta foi recebido, pelas 07h30, através do proprietário da embarcação, tendo sido "de imediato activados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal".

À chegada ao local, a autoridade marítima constatou que a embarcação estava parcialmente submersa e sem registo de indícios de poluição.

Segundo a mesma nota, "o proprietário da embarcação foi notificado para efectuar a remoção de eventuais destroços, bem como para apresentar um plano de reflutuação da mesma", tendo o Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência.