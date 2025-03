Mais de uma centena de pessoas no jantar do Dia da Mulher do SPM

São esperadas mais de cem pessoas no jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher, organizado pelo Sindicato dos Professores da Madeira, que se realiza a partir das 19h30 no Hotel VidaMar. Além de um momento de celebração, o evento será uma ocasião para se reflectir sobre as dificuldades que persistem.

"Apesar de alguns avanços conquistados ao longo das últimas décadas, continuam a existir barreiras, nomeadamente culturais, em Portugal e no mundo, que não podemos ignorar", indica nota enviada à imprensa. "As mulheres continuam a enfrentar desigualdades salariais, dificuldades no acesso a cargos de liderança, violência de género e muitas formas disfarçadas de discriminação. Mas, não podemos, sobretudo, ignorar a situação das pessoas que que vivem em países em guerra, sujeitas a condições desumanas, a violência extrema e sem os direitos básicos, o que torna ainda mais urgente a luta universal pela igualdade e justiça", aponta.

O Sindicato dos Professores da Madeira faz questão de realçar o papel da Escola e da Educação na luta pela igualdade. "O papel dos docentes tem sido fundamental na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, promovendo valores de respeito e igualdade e sensibilizando as sucessivas gerações para a erradicação de todas as formas de violência, nomeadamente a violência de género", assume.