"O Dia da Mulher é todos os dias". É esta a frase mais ouvida pelas leitoras do DIÁRIO, que se deslocaram, esta manhã, à loja DIÁRIO situada na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal. Na compra do matutino receberam de oferta uma flor, a par do já habitual café.

A data, contudo, não é passada em branco, pois a maioria afirma que irá sair para festejar com a família e amigas. "Vou almoçar fora com o meu marido", disse Maria, quando questionado sobre como ia passar o dia. Já Fátima revelou que este é um dia "diferente" e que ia jantar fora com as amigas. "Um grupo de 19 mulheres", acrescentou.

Quando questionadas sobre a importância deste dia explicaram que o 8 de Março serve para homenagear as mulheres, as suas lutas e que é "especial".

Neste sábado as lojas DIÁRIO na Rua Dr. Fernão Ornelas e Marina Shopping piso 0 oferecem uma flor às leitoras na compra da edição avulsa do DIÁRIO, a par do tradicional café, também gratuito.