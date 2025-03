Caniço oferece 'necessaire' em material reciclado para assinalar Dia da Mulher

A Junta de Freguesia do Caniço, no âmbito das comemorações do Dia da Mulher, assinalado este sábado, ofereceu um 'necessaire' em material reciclado e biológico a todas as mulheres que exercem funções nas três escolas básicas do 1.º ciclo da cidade.

Em nota enviada, a Junta esclarece que, "sensível às questões ambientais e reforçando o seu estatuto de Eco- Freguesia", pretende homenagear através deste gesto as trabalhadoras, "reconhecendo nelas a dedicação necessária e que influenciam o dia a dia das nossas crianças no contexto escolar."