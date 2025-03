Condutor embateu em carro estacionado em São Roque e fugiu

Um carro de marca ‘Renault Megane’ foi esta manhã encontrado com danos avultados, no Caminho de São Roque, no Funchal.

A proprietária diz ter um prejuízo de centenas de euros e dá conta que o automóvel apresenta marcas de cor amarela.

A lesada pede ao condutor que embateu no seu carro e fugiu para assumir as suas responsabilidades e diz já ter dado conta do caso à Polícia de Segurança Pública.