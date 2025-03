IPMA actualiza avisos meteorológicos para os próximos dias na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos meteorológicos em vigor para a Madeira, nos próximos dias.

Desta feira, mantém-se o aviso laranja para a agitação marítima, na costa Norte da Madeira e na ilha do Porto Santo. Este aviso vigora entre as 3 horas da madrugada do dia 8 de Março e as 19 horas do dia 9. São esperadas ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, com altura máxima que pode atingir os 11 metros. Na costa Sul da ilha da Madeira, o aviso é de menor gravidade, de cor amarela, com previsão de ondas de Oeste com 4 a 5 metros, no mesmo período.

Antes disso, já no dia de amanhã, também na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, o aviso é de cor amarela, entre as 21 horas e as 3 horas da madrugada do dia seguinte, com possibilidade de ondas de Noroeste com 4 a 5 metros.

No que toca à chuva, o aviso amarelo é válido apenas para a costa Sul da Madeira e as suas regiões montanhosas, estando prevista precipitação por vezes forte, entre as 00 horas e as 6 horas da manhã desta sexta-feira.

Quanto ao vento forte, o aviso amarelo emitido pelo IPMA chega a toda a Região e vigora entre as 18 horas desta sexta-feira e as 12 horas do próximo domingo. Na costa Norte é esperado vento de Oeste, com rajadas até 85 km/h. Na costa Sul, onde o aviso virgora até às 15 horas de sábado, o vento soprará de Oeste, com rajadas até 80 km/h. Nas regiões montanhosas, o vento deverá começar a soprar forte de Oeste, com rajadas até 110 km/h, às 15 horas de amanhã, prolongando-se essa situação até às 12 horas de domingo.

A Capitania do Porto do Funchal já fez eco dos avisos emitidos pelo IPMA, nomeadamente até às 18 horas de amanhã.

Nesse sentido, reforçam que o vento será de W/SW bonançoso (07-10km/h) a moderado (11-16km/h), aumentando para fresco (17-21km/h) a muito fresco (22-27km/h) a partir do meio da noite, tornando-se W/NW a partir do início da manhã e sendo por vezes forte (28-33km/h) no final do período.

No dia de amanhã a visibilidade será boa a moderada, temporariamente fraca durante a noite.

Quanto à ondulação, na costa Norte, conte com ondas N/NW 1,5 a 2 M, passando a ondas W/NW 1,5 a 2 M a partir do meio da noite, aumentando gradualmente para 3 a 4 M a partir da manhã. Na costa Sul as ondas serão do quadrante S 1 M, passando a ondas W/SW 1 a 2 M a partir do início da manhã e aumentando gradualmente para 2 a 3 M.

Perante estas condições, a Capitania recomenda “a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Nesse sentido, deverão “reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.