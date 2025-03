A UMAR Madeira anunciou, esta manhã, uma série de iniciativas para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, celebrado a 8 de Março, sábado. Em conferência de imprensa, Joana Martins, coordenadora da associação, destacou a importância da data e da continuidade da luta pelos direitos das mulheres, alertando para os riscos de retrocessos, inclusive na Europa e em Portugal.

Celebrar o 8 de Março é honrar as mulheres que lutaram por direitos e abriram caminho até aos dias de hoje. No entanto, enfrentamos ameaças de retrocesso um pouco por todo o mundo, não apenas nos países em desenvolvimento, mas também aqui na Europa e no nosso próprio país. É essencial envolver toda a sociedade no debate e na luta pelos direitos humanos e pela igualdade de género, para que não voltemos atrás nas conquistas alcançadas. Joana Martins, coordenadora da UMAR Madeira

Entre as acções promovidas da UMAR, destaque para a campanha 'Seguimos Juntos e Juntas pela Igualdade', que envolverá jovens do projecto 'Artemis+' na criação de pulseiras com frases alusivas à igualdade de género e aos direitos humanos. Estas pulseiras serão vendidas na Feira do Livro do Funchal, entre 28 de Março e 16 de Abril, para angariação de fundos. Além disso, será produzida uma t-shirt com a imagem da campanha, e figuras públicas serão convidadas a partilhar testemunhos sobre igualdade de género, ampliando assim o impacto da iniciativa nas redes sociais.

A UMAR Madeira pretende ainda estabelecer uma ligação simbólica entre o Dia Internacional das Mulheres e o 25 de Abril, sublinhando a interdependência entre direitos e liberdade. Ao longo das semanas seguintes, a organização continuará a divulgar materiais e reflexões sobre a importância de preservar e fortalecer os direitos conquistados.

Outra acção relevante é a publicação do livro 'Mulheres de Liberdade – Santa Cruz', que reúne histórias de vida de 12 mulheres do concelho, fruto de entrevistas realizadas entre 2023 e 2024. O objectivo da iniciativa é "combater a invisibilização das mulheres na história, documentando as suas experiências e desafios". A UMAR pretende chegar aos restantes concelhos da Região e, como tal, já garantiu o apoio das autarquias de Funchal e de Câmara de Lobos para dar continuidade ao projecto, com novos volumes dedicados a outras mulheres.

A associação também marcará presença na Assembleia Legislativa Regional na iniciativa 'Ser Mulher: Passado, Presente e Futuro', organizada pelo PAN e Womanizate, além de expor a mostra itinerante 'Direitos Humanos das Mulheres' no átrio do parlamento madeirense por uma semana. A exposição pretende sensibilizar o público sobre a realidade das mulheres antes do 25 de Abril e reforçar a importância de garantir que as conquistas obtidas não sejam revertidas.