Associação Adoro.Ser.Mulher assinala o Dia da Mulher com um OpenDay

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira assinala o Dia Internacional da Mulher com a realização de um OpenDay, entre as 10 e 14 horas, numa iniciativa aberta ao público em geral e de acesso livre, que terá lugar no Estúdio Fotográfico da Valquíria Abreu, no Funchal.

Esta inciativa tem como principal objectivo dar a conhecer a Associação e associadas, de forma a partilhar, acima de tudo, "estórias de vida e de carreira de mulheres que apostaram em si e nas suas capacidades e talentos para fazer mais e trazer à comunidade mais valias em diferentes áreas de negócios".

"Esperamos que através deste OpenDay outras mulheres se sintam inspiradas e motivadas a transformarem as suas vidas e, por consequência a dinâmica da sua família e da comunidade envolvente. Nesta Associação acreditamos no poder transformador do apoio, da sororidade entre pares, por isso consideramos necessário realizar este tipo de evento para que o público em geral conheça de perto as vantagens em integrar um grupo de trabalho com as características desta Associação e, nada melhor, do que o sabermos pela voz das próprias associadas", afirma Marisa Santos, responsável da associação.

Confira o programa do OpenDay:

- 10h Boas-Vindas

- 10h30 Associação Adoro.Ser.Mulher, apresentação por Marisa Santos, Gestora Regional da Associação

- 11h Maratona de Testemunhos pelas associadas Bárbara Gonçalves, Consultora Imobiliária; Rita Andrade, Designer de Jóias e proprietária de uma unidade hoteleira; Valquíria Abreu, Fotógrafa; Verónica Faria, Formadora, Coach e Mentora de Carreiras; Rosana Pereira, Fundadora da marca de acessórios de moda Be.Linda Be.You, Odilia Jardim, Proprietária da Loja Details.

- 12h Coffee Break

- 12h30 Networking

Sessões Fotográficas com a Valquíria Abreu

-14h Encerramento

Paralelamente ao evento decorre também uma mostra que vai dar a conhecer os serviços e marcas de associadas.

A organização sugere que a participação seja assegurada através do e-mail [email protected]