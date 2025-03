Palestra 'Invista nas Mulheres: Acelere o Progresso' assinala Dia Internacional da Mulher na Madeira

A Associação Casa do Voluntário e a Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa 'A Comunidade Contra a SIDA' organizam, no amanhã, 7 de Março, a partir das 15 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, a palestra intitulada 'Invista nas Mulheres: Acelere o Progresso', em comemoração do Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa tem como principal objectivo promover a reflexão sobre os desafios e conquistas das mulheres na sociedade, destacando o seu papel fundamental enquanto cuidadoras, educadoras, líderes e agentes de mudança. A discussão abordará a importância da participação activa das mulheres no desenvolvimento das comunidades, organizações e nações.

A palestra, que contará com a moderação do director Geral e Editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, contará o seguinte painel de oradores: Cristina Santos Pinheiro, da Universidade da Madeira, Paulo Pereira, da Ordem dos Economistas, e Sofia de Castro Fernandes, autora do 'Às 9 no meu blog', que irão partilhar o seu conhecimento, as suas experiências sobre o tema em apresso.