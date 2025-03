Colisão entre dois veículos na Via Rápida

Na manhã deste sábado duas viaturas colidiram na Via Rápida, na zona do nó de Santa luzia, no Funchal.

Apesar do aparato, do 'toque' terá resultado apenas danos materiais nas viaturas, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido chamada ao local para prestar auxílio.

A ViaLitoral e a Polícia de Segurança Pública tomaram conta da ocorrência.

O trânsito ficou congestionado.