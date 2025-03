Presidente da República lamenta morte de José António Saraiva

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje tristeza pela morte de José António Saraiva, recordando o seu contributo como analista político e cronista histórico nas décadas de 80 e 90.

Numa nota na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa assinala que José António Saraiva, para além da atividade como arquiteto, dedicou-se à história, sobretudo a história política contemporânea e "teve um papel muito importante durante certo período da vida do Expresso, como analista político, como cronista histórico e como diretor de publicações".

"É impossível contar o período das décadas de 80 e 90 sem mencionar o seu contributo, herdeiro de uma linhagem familiar também muito rica, em que avultam seu pai António José Saraiva e seu tio José Hermano Saraiva", considerou o Presidente da República, manifestando tristeza pela morte do arquiteto.

José António Saraiva, ex-diretor do Expresso e cronista do Sol, morreu hoje aos 77 anos, vítima de doença prolongada, confirmou hoje à Lusa um amigo.

Nascido em 1948 em Lisboa, José António Saraiva (JAS) assumiu a direção do semanário Expresso na década de 80 do século passado e foi o diretor que esteve mais anos à frente do título, no total de 22 anos.

Posteriormente, abandonou o Expresso para fundar o semanário Sol.