Dois feridos no acidente na Via Rápida

Dois feridos é o resultado de uma colisão na Via Rápida e que estão, neste momento, a ser socorridos. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados para socorrer as vítimas, sendo necessário uso de equipamento de desencarceramento.

O acidente deu-se na faixa de aceleração no nó do Pinheiro Grande, estando a assistência a ser prestada com duas ambulâncias, meios da EMIR, da Via Litoral e da PSP.

O acidente ocorreu pouco antes das 7h30 e já causa um congestionamento, só na Via Rápida, superior a 6 km de extensão, sem contar todas as artérias adjacentes que ficam, para já, completamente bloqueadas.

A dupla fila de trânsito chega, neste momento, à zona do Porto Novo