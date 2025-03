Um ferido após choque na Via Rápida

Uma pessoa com 50 anos foi o único ferido de um acidente que reportamos esta manhã na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico.

Acidente na subida de Santa Rita causa congestionamento Um acidente ocorrido há pouco, está a causar algum congestionamento na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente na zona de Santa Rita, na longa subida após a Ponte dos Frades.

O acidente deu-se após choque de uma viatura na traseira de outra na subida de Santa Rita, sendo que a abertura do airbag levou à necessidade de intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal para acudir um dos condutores.

A situação continua a gerar um congestionamento de cerca de 2 km de extensão que se prolonga até ao nó de Câmara de Lobos.