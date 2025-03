Violinista e maestro Shlomo Mintz no concerto inaugural do Festival de Música da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza, amanhã, pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, o concerto inaugural do XXXVIII Festival de Música da Madeira com o célebre violinista e maestro Shlomo Mintz.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, na primeira parte serão interpretadas grandes obras, como ‘Souvenir d’un lieu cher Op.42’, ‘Serenade Melancolique Op. 26’ e ‘Valse-Scherzo Op. 34’ de Piotr Ilitch Tchaikovsky. Já na segunda parte, o público terá a oportunidade de ouvir ‘Symphony N.º 7 in D minor e Op.70’ de Antonín Dvo ák.

“Contamos com a presença dos madeirenses e de quem nos visita, neste fascinante concerto com obras grandiosas num espaço único em Portugal, projectado pelo arquitecto Óscar Niemeyer, que juntos contribuirão para a elevação de uma experiência artística e cultural memorável. Venham celebrar connosco a beleza e o fascínio da música, num Festival que pretende promover a compreensão, a tolerância e a solidariedade, valores fundamentais para o respeito e a coexistência pacífica”. Director artístico da OCM, Norberto Gomes

O ingresso custa 25 euros (adultos) e 10 euros (jovens dos 13 aos 25 anos). A entrada é gratuita para crianças dos 6 aos 12 anos, alunos do Conservatório e de outras escolas de música, mediante apresentação do cartão da escola e da lotação do espaço.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline, Loja Gaudeamus - Rua dos Ferreiros, ao lado da Igreja do Colégio, e no dia do concerto, a partir das 16h00, na bilheteira do Centro de Congressos.

No domingo, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um recital de piano com a pianista franco-húngara Suzana Bartal, pelas 18h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. No decorrer dos próximos dias, pelo XXXVIII Festival de Música da Madeira irão passar outros grandes nomes.