OCM lamenta falecimento de Fernando Eldoro

A Orquestra Clássica da Madeira emitiu ontem ao final da noite uma nota de "profundo pesar" pelo falecimento do violinista, maestro e cantor, Fernando Eldoro, que "nos anos 70 e 80 dirigiu, como convidado, a OCM. "Neste dia de luto, endereçamos à família as nossas sentidas condolências pela sua partida e a paz e serenidade neste momento de dor", carescenta.

Diz ainda, antes de recordar o seu trajecto na música, que "o seu nome, merecedor do nosso respeito e admiração, ficará perpetuado na história da Orquestra Clássica da Madeira". Fernando Eldoro nasceu em Câmara de Lobos, estudou na Academia de Música e Belas Artes da Madeira e concluiu os seus estudos no Conservatório Nacional de Lisboa, nos cursos superiores de violino, canto de concerto e composição, ao mesmo tempo que frequentou a classe de piano.

"Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e estagiou em diversas orquestras que o conduziram a uma carreira internacional.

Foi aluno de Sandor Vegh e Margit Spirk, Renate von Schenchendorff e Lisie Egger, Jean-Françaix (música de câmara), Paul von Schillawsky e Michel Corboz e Kurt Prestel. Entre 1975 e 1982 foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, estudando direção de orquestra com J. S. Béreau, Michel Tabachnik e John Nelson", refere.

Eldoro "dirigiu a Orquestra Sinfónica da ORTF, Orquestra Filarmónica da Lorena Metz, Orquestra da Ópera de Lille, Orquestras de Avignon, Bordéus e Arhnen, Orquestra da Rádio de Basileia, Orquestra de Plovdiv, Orquestra da Rádio de Sófia, Kent County Orchestra, Junges Philharmonisches Niedersachsen, Junges Philhamonisches Nordhein Westfalen, Orquestra Nacional de Toulouse e Orquestra Nacional de Detmold", numa longa lista de colaborações como maestro.

E que continua: "Dirigiu, ainda, as seguintes formações de câmara, a Orquestra de Cordas de Montpellier, Ensemble de J. P. Paillard e Ensemble Jean Walter Audoli. Em Portugal, Fernando Eldoro dirigiu a Orquestra Gulbenkian, as Orquestras Sinfónicas do Porto e da RDP, Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, Orquestra Régie Sinfonia, Orquestra Clássica do Porto e Orquestra Metropolitana de Lisboa. Em1984, foi director musical do Festival Musique en Guyenne (Sudoeste da França), onde dirigiu com regularidade o grande repertório sinfónico e coral-sinfónico."

E conclui: "Em 1986 iniciou uma colaboração com a Junges Philharmonisches Orchester Nordhein Westfalen, a qual inclui a realização de concertos na Alemanha e digressões no estrangeiro, com uma programação efetiva até o ano de 2004. Eldoro gravou cinco discos, dirigiu vários espetáculos líricos e participou em inúmeros concertos europeus; tendo sido também professor titular da disciplina de música de Câmara do Conservatório Nacional de Lisboa/Escola Superior de Música."

Também o Conservatório - Escola das Artes da Madeira Engenheiro Luíz Peter Clode, emitiu uma nota de pesar do mesmo teor, lembrando que Fernando Eldoro "iniciou a sua formação artística na Academia de Música e Belas-Artes do Funchal, instituição que esteve na génese do atual Conservatório".

"Ao longo da sua notável carreira, destacou-se pela excelência da sua direção musical e pela dedicação à música, tendo trabalhado com algumas das mais prestigiadas orquestras e formações de câmara em Portugal e no estrangeiro", reforçando que "o seu legado perdurará na história da música e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de aprender e trabalhar com ele. À família, amigos e à comunidade musical, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira endereça as mais sentidas condolências", conclui.