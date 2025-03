Madeira com aviso laranja para a agitação marítima e amarelo para a chuva forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de emitir avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima e à chuva e vento forte que se fará sentir, na Madeira e Porto Santo.

De acordo com o IPMA, a Costa Norte e o Porto Santo está sob aviso laranja entre as 3 e as 18 horas do dia 8 de Março, sábado, sendo esperadas "ondas de noroeste com 5 a 6 metros, com altura máxima que pode atingir os 10 metros".

Por sua vez, a Costa Sul está sob aviso amarelo para a precipitação entre a meia-noite e as 6 horas de 7 de Março, sexta-feira.

Por fim, toda as regiões da Madeira e Porto Santo também vão estar sob aviso amarelo para o vento forte entre as 18 horas de 7 de Março até às 15 horas do 8 de Março, estão previsto "vento de oeste com rajadas até 80 km/h".