Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) recebe, na sexta-feira, 7 de Fevereiro, pelas 21h00, um concerto protagonizado pela Orquestra de Sopros do Conservatório, intitulado 'Volta ao Mundo', com direcção artística de Luís Rodrigues.

De acordo com o Gabinete de Comunicação do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, este espectáculo "apresenta a orquestra num ambiente culturalmente rico e diversificado, promovendo uma sonoridade poderosa e energética, que levam o público numa viagem sonora pelo mundo".

"As obras apresentadas englobam alguns originais para Orquestra de Sopros, assim como alguns medleys de bandas sonoras bem conhecidas de todos nós", revela.

Explica ainda que "a Orquestra de Sopros do Conservatório foi criada com o intuito de proporcionar aos alunos de instrumentos de sopro e percussão do conservatório experiência no contexto orquestral e de música de câmara. Desde então tem-se apresentado em diversos projectos artísticos, com um repertório rico e diversificado, desde música original para orquestra de sopros, como adaptações de música clássica e músicas com uma linguagem mais jazzística".

A entrada para este espectáculo é gratuita.