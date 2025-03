Investimento Directo Estrangeiro na Região cresceu para 10 mil milhões de euros

O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) na Região Autónoma da Madeira (RAM), relativa a 2024, com origem no Banco de Portugal (BdP) fixou-se em 10 mil milhões de euros, um aumento de 8% face a 2023..

"Os dados relativos ao IDE são apresentados por região NUTS II beneficiária, estando também segmentados por sede da empresa (localização da entidade que recebe diretamente o IDE) e por estabelecimento (também inclui a localização de outras entidades relevantes que fazem parte do perímetro das empresas beneficiárias do IDE), ventilação que é a base para a análise abaixo", esclarece antes de frisar que, "em 2024, nos estabelecimentos localizados na RAM, o valor do IDE atingiu os 10.046 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 8,0% face a 2023 (+5,3% a nível nacional), acelerando face ao aumento verificado no ano precedente (+0,8%). Desta forma, o IDE da RAM voltou ao patamar dos 10 mil milhões de euros, que havia atingido em 2020 e 2021", salienta.

Foto DREM

"Comparativamente às outras regiões do país, em 2024, a RAM registou um valor de IDE superior ao das regiões do Oeste e Vale do Tejo (4,2 mil milhões de euros), Península de Setúbal (5,0 mil milhões de euros) e do Alentejo (7,3 mil milhões de euros)", sendo que "o valor mais baixo foi observado na Região Autónoma dos Açores (RAA), na ordem dos 565,3 milhões de euros. A região que apresentou a maior taxa de crescimento de IDE, face a 2023, foi o Alentejo (+15,2%), seguida pela RAM, o Algarve e o Oeste e Vale do Tejo, todas com uma taxa de 8,0%. As menores taxas verificaram-se na Península de Setúbal (+2,1%) e no Norte (+2,4%)".

Por fim, diz a DREM, "em termos de concentração de IDE, verifica-se que a região que concentrou a maior parte do stock de IDE, em 2024, foi a Grande Lisboa, com mais de metade do IDE realizado em Portugal (53,0%)", sem surpresa acrescentamos, seguindo-se, "a larga distância, o Norte (17,3%), o Algarve (9,7%) e o Centro (6,4%). A RAM (5,0%) manteve a quinta posição em relação a 2023, à frente do Alentejo (3,6%), da Península de Setúbal (2,5%) e do Oeste e Vale do Tejo (2,1%). A RAA concentrou apenas 0,3% do IDE do País, em 2024", conclui.