'Lobos Park' deve abrir ao público no início do Verão num investimento de 1,4 milhões de euros

O 'Lobos Park', o novo equipamento desportivo de Câmara de Lobos, deverá abrir no início deste Verão e resulta de um investimento no valor de 1,4 milhões de euros, financiado a 85% por fundos comunitários ao abrigo do programa Madeira 14-20, sendo os restantes 15% suportados pelo orçamento municipal. O executivo camarário visitou, hoje, o espaço cuja conclusão da empreitada está iminente.

Segundo explica nota à imprensa, o novo parque, situado na Avenida Nova Cidade, junto à Ribeira do Vigário, tem uma área total de 4.646,34 m² e "constituirá um marco na revitalização urbana da cidade, criando uma nova relação entre o tecido urbano, a ribeira e os seus habitantes".

O espaço polivalente conta com uma Pumptrack, uma pista para desenvolvimento de habilidades em bicicleta, skate, patins e trotinete; dois campos de padel; equipamentos variados de fitness – "Out&Fit"; equipamentos de Street Workout; equipamentos de fitness "Out&Fit" com vertente sénior; zonas de lazer e plataformas de descanso; esplanada de apoio à edificação reabilitada; reabilitação de uma edificação existente para instalações sanitárias públicas e cafetaria.

"O parque foi concebido para ser usufruído como um circuito integrado, promovendo a diversidade na prática desportiva e o convívio entre os utilizadores", explica a mesma nota, que acrescenta que "a distribuição estratégica dos equipamentos ao longo dos percursos pedonais proporcionará uma experiência dinâmica e acessível, evitando a concentração exclusiva numa única área. Além disso, as infraestruturas foram projectadas de forma inclusiva, garantindo acessibilidade a pessoas com necessidades especiais".

O Lobos Park será uma infraestrutura de referência para Câmara de Lobos, promovendo hábitos de vida saudáveis e o bem-estar da população. Este equipamento não só moderniza e requalifica uma das principais entradas da cidade, como também reforça a nossa aposta na criação de espaços públicos de qualidade e acessíveis a todos. Sónia Pereira, presidente da Câmara em funções

A autarca acrescenta ainda que “a diversidade de equipamentos e modalidades disponíveis no Lobos Park permitirá um convívio intergeracional, fomentando a prática desportiva desde a infância até à idade sénior, promovendo uma melhor qualidade de vida dos nossos munícipes e ao mesmo tempo tornando Câmara de Lobos um concelho cada vez mais atrativo e dinâmico".