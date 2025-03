O Governo Regional formaliza, hoje, a entrega de mais de meio milhão de euros a 44 Casa do Povo da Região, numa cerimónia que está agendada para as 17h30, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho. Este financiamento é algo recorrente a cada ano, conforme tem sido público.

Os pouco mais de 506 mil euros vão ser transferidos dos cofres da Região para estas entidades através de um contrato-programa, que vincula as Casas do Povo à realização de um conjunto de acções de apoio à população, conforme especificada a cada uma destas instituições.

Juntam-se a este montante, as verbas atribuídas às duas associações que congregam as Casas do Povo, nomeadamente a ACAPORAMA (Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira) e a ADRAMA (Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira). No caso da primeira, vai receber um máximo de 13.626 euros; enquanto à outra caberá um ‘cheque’ no valor máximo de 8.101 euros.

A ambas, o Executivo madeirense volta a reconhecer, à semelhança do que se tem verificado nos anos anteriores, a insuficiência das suas receitas para fazer face às despesas inerentes ao seu funcionamento, bem como o “esforço meritório” por elas demonstrado, sobretudo “no âmbito do desenvolvimento local”, sendo, por isso, “do interesse público a sua viabilização.

Justificação semelhante é apontada para o financiamento das 44 Casas do Povo, que, conforme se lê na Resolução já publicada em Jornal Oficial (JORAM), “têm desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento social e cultural da comunidade da sua área de influência”.

A mesma fonte revela que, entre as Casas do Povo que irão receber mais estão algumas das que intervêm em freguesias onde o PSD não é poder, nomeadamente a Casa do Povo do Caniço, com 22.240 euros; a Casa do Povo da Ponta do Sol, com 15.987 euros; ou a Casa do Povo de Santa Cruz, com 14.941 euros.

Mas há, também, organismos com ‘cheques’ avultados onde a Junta é ‘laranja’, nomeadamente Câmara de Lobos (15.378 euros) ou Santo António (15.752 euros).

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quinta-feira, 7 de Março.

Agenda

9h00 - início do Torneio ‘Calheta Viva Cup’, no Campo Municipal do Paul do Mar.

9h30 - ACIF-CCIM promove uma sessão informativa sobre o sistema de incentivos ‘+Energia’.

10h00 - conferência de imprensa da UMAR, na sua sede, para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

10h00 - Ireneu Cabral Barreto assiste à Sessão Solene Evocativa dos 50 anos da Universalização do Direito das Mulheres ao Voto em Portugal, cerimónia que decorrerá na sala de sessões da Assembleia da República.

10h30 - Apresentação do livro ‘A Bonita Senhora de Olhos Cinzentos da Rua Kooli’, de Ulisses Rolim, no parlamento regional, no âmbito de uma iniciativa da deputada não inscrita da Assembleia Legislativa da Madeira, Magna Costa, inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.

11h30 – comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil, na Praça do Fórum Machico, iniciativa que contará com a presença de Miguel Albuquerque.

15h00 – a Casa do Voluntário e a Fundação Contra a Sida promovem a palestra ‘Invista nas mulheres : acelere o Progresso’, no âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Mulher. Iniciativa acontece no auditório do Colégio dos Jesuítas.

15h00 – ‘Os Outros’, um espetáculo sobre a tragédia das migrações é apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias. Trata-se de uma iniciativa que junta o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode e a Câmara do Funchal.

15h00 - assinatura de protocolos com 12 associações juvenis, no âmbito do Apoio ao Associativismo, por parte da Câmara Municipal do Funchal, no valor que acende a 62 mil euros.

15h00 - Mónica Freitas, deputada do PAN/Madeira na Assembleia Legislativa Regional promove a conferência ‘Ser Mulher: Passado, Presente e Futuro’, como forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher. Evento acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

18h00 - concerto ‘PortoBay Classic Talents’, com a cantora Mariana Pimenta e o guitarrista Francisco Lopes, na Sala Navegadores do Hotel The Cliff Bay.

18h30 - No âmbito da iniciativa 'Um dia Pela Vida', da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo da Madeira, acontece a palestra conduzida pelas psicólogas Joana Câmara e Mónica Spínola, que abordarão as alterações cognitivas na doença oncológica e o impacto do diagnóstico nos familiares do utente. Segue-se um espectáculo com JP Ramos, no Centro Cultural John dos Passos.

19h30 - XIII Encontro Regional de Teatro, promovido pela Casa do Povo de Santa Cruz, com actuação de vários grupos.

21h00 - concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório intitulado ‘Volta ao Mundo’, com direcção artística de Luís Rodrigues, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

21h00 – ‘Encontro com o Cinema’ apresenta ‘Longe da Estrada’, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Efemérides

1280 - Aprovação da primeira Concordata entre Portugal e a Santa Sé. Bula Per alias nostras", do Papa Nicolau IV.

1761 - É instituído, em Lisboa, por Carta Régia o Colégio Real dos Nobres. O ingresso dos colegiais efectuava-se mediante petição ao Rei, com indicação da filiação, nacionalidade e idade. Eram requisitos essenciais ter foro de moço fidalgo, ter entre 7 e 13 anos, e efectuar o pagamento de uma pensão anual.

1904 - É criado o curso de Medicina Sanitária em Portugal, um dos primeiros na Europa.

As pandemias eram um flagelo numa sociedade onde os cuidados de saúde pública eram praticamente inexistentes. , Foto Arquivo

1926 - Primeira conversa radiotelefónica transatlântica, entre Nova Iorque, Estados Unidos, e Londres, Inglaterra.

1941 - Holocausto. Todos os judeus alemães são condenados a trabalhos forçados.

1957 - Início das emissões regulares da RTP, a partir dos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

Foto Arquivo

1980 - A RTP inicia as emissões a cor, 23 anos após o lançamento das emissões regulares.

1983 - A VII Conferência Cimeira das Nações Não Alinhadas, em Nova Deli, Índia, apela ao fim do nuclear.

1984 - A Comissão dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) condena a Indonésia pela ocupação de Timor-Leste.

A invasão de Timor-Leste pela Indonésia acontecera em Dezembro do ano anterior. , Foto Arquivo

1996 - O líder palestiniano, Yasser Arafat, abre, em Gaza, o Conselho Legislativo Palestiniano.

2007 - O primeiro-ministro José Sócrates, apresenta o programa 'Novas Oportunidades', que tem como uma das metas centrais a qualificação de um milhão de portugueses até 2010, envolvendo um investimento de 5,1 mil milhões de euros.

2014 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) decide reforçar a sua cooperação com a Ucrânia e reexaminar a que tem com a Federação Russa, incluindo a suspensão de algumas iniciativas comuns.

2015 - O atleta Nelson Évora sagra-se campeão do triplo salto nos Europeus de atletismo em pista coberta, ao conseguir uma marca de 17,21 metros à sexta tentativa, em Praga na República Checa.

Foto Pedro Granadeiro / Global Imagens

2017 - O Parlamento húngaro aprova a reintrodução da detenção sistemática de todos os migrantes que entram no país, que havia sido suspensa em 2013 sob pressão da União Europeia e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

2021 - O atleta Pedro Pichardo conquista a medalha de ouro do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Torun, Polónia, com a marca de 17,30 metros. A atleta Patrícia Mamona conquista a medalha de ouro na prova do triplo salto dos mesmos Campeonatos da Europa de atletismo, com um salto de 14,53 metros.

2022 - O antigo presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado é condenado a seis anos de prisão efetiva no julgamento do processo separado da Operação Marquês.

2024 - Ultrapassadas as objeções da Turquia e da Hungria, a Suécia torna-se no 32.º membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), abandonando décadas de neutralidade, seguindo-se à Finlândia, que também aderiu à Aliança após a invasão da Ucrânia.

Foto DR/Arquivo

Pensamento do dia