Pavilhão do Estreito custou 6,8 milhões de euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura esta tarde o novo Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos.

Localizado no centro da freguesia, perto de dois estabelecimentos de ensino (Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos e Escola Básica do 1º ciclo do Estreito de Câmara de Lobos), o Pavilhão Gimnodesportivo estará também ‘aberto’ à comunidade escolar da freguesia.

A intervenção, agora concluída, representa um investimento do Governo Regional de cerca de 6,8 milhões de euros (IVA incluído).

O Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos é composto pela nave principal, possuindo, ao nível do Piso 0, um espaço de jogo, com 44mx22m, para diversas modalidades, incluindo hóquei em patins, andebol, futsal, basquetebol e voleibol, e uma sala de treinos de ténis de mesa com três espaços de treino. Ao nível do Piso 0, foram instalados os balneários, incluindo espaço para mobilidade reduzida, gabinete médico, instalação sanitárias de apoio, arrecadações para equipamento, espaço técnico e bancadas para 160 pessoas.

Na área envolvente do pavilhão, foram construídos os dois campos de Padel, instalado um pequeno ginásio, balneários, bar, instalações sanitárias, lavandaria, rouparia e zonas técnicas de aquecimento de água. Foi ainda criada uma área exterior com aparelhos de ginástica urbana, a qual estará aberta à população em geral.

No Piso 1 existe um espaço multifuncional, que poderá vir a ser utilizado por uma coletividade local.

Recorde-se que a construção do pavilhão decorreu em duas fases. A primeira fase, iniciada em Janeiro de 2021, contemplou a modelação do terreno e a respectiva contenção periférica, construção das diferentes plataformas, do arruamento público, incluindo as suas infra-estruturas (rede de águas, redes de esgotos domésticos e pluviais e rede eléctrica, que inclui a iluminação pública).

A segunda fase, agora concluída, consistiu na edificação do pavilhão e dos anexos de apoio, com uma área total de implantação de 2.411 m2 e área bruta de construção de 2.734 m2.