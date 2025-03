Pavimentações em São Roque e no Imaculado levam a alterações no trânsito

A Câmara Municipal do Funchal informou, hoje, que devido à empreitada de 'Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho', será necessário proceder a alterações ao trânsito nas freguesias de São Roque e do Imaculado Coração de Maria.

Rua da Escola Secundária do Galeão

De 10.03.2025 (segunda) a 12.03.2025 (quarta)

1.1. Fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento na Rua da Escola Secundária do Galeão:

1.1.1. No dia 10.03.2025, no segmento entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o cruzamento com o Caminho Novo da Ribeira de Santana;

1.1.2. No dia 11.03.2025, no segmento entre o Caminho Novo da Ribeira de Santana e a entrada do Centro de Saúde de São Roque;

1.1.3. No dia 12.03.2025, no segmento entre a entrada do Centro de Saúde de São Roque e o Caminho da Água de Mel.

1.2. Como alternativa rodoviária, consoante o desenvolvimento da intervenção, os condutores podem optar por circular pelo Caminho Novo da Ribeira de Santana ou pelo Caminho da Água de Mel;

1.3. A carreira n.º 15B da Horários do Funchal circula até o final do Caminho Novo do Ribeiro de Santana, junto ao entroncamento com a Rua da Escola Secundária do Galeão, onde realiza inversão de marcha;

1.4. A carreira n.º 93 da Horários do Funchal circula alternativamente pelo entroncamento da Estrada Comandante Camacho de Freitas com o Caminho da Água de Mel.

Caminho da Água de Mel

Data prevista de 13.03.2025 (quinta) a 15.03.2025 (sábado)

1.5. Fica condicionada a circulação rodoviária a uma via de trânsito no Caminho da Água de Mel, entre a Rua da Escola Secundária do Galeão e o Caminho do Olival, permitindo a circulação em ambos os sentidos de forma alternada, através de coordenação por sinalização luminosa temporária;

1.6. Como alternativa os condutores podem optar por circular pela Rua da Escola Secundária do Galeão e pelo Caminho do Olival.

Rua de D. João

Data prevista de 17.03.2025 (segunda) a 18.03.2025 (terça)

1.7. Fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento na Rua de D. João:

1.7.1. No dia 17.03.2025, no segmento entre a Rua da Levada de Santa Luzia e a Rua Comendador Padre Mário Casagrande;

1.7.2. No dia 17.03.2025, no segmento entre a Rua Comendador Padre Mário Casagrande e o Caminho dos Saltos.

1.8. Como alternativa rodoviária, os condutores podem optar por circular pela Rua do Til e Rua da Levada de Santa Luzia;

1.9. A carreira n.º 28 da Horários do Funchal circula até a Rua do Deão, segue pela Rua Cidade do Cabo, Rua do Til e circula em direção à Rua da Levada de Santa Luzia onde realiza o fim/início de viagem;

1.10. A carreira n.º 82 da Horários do Funchal realiza o fim/início de viagem no entroncamento da Rua de D. João com o Caminho dos Saltos. No sentido descendente, circula pela Rua de D. João, Rua Cidade do Cabo, Rua do Til e retoma o percurso na Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Rua da Torrinha

Data prevista de 19.03.2025 (quarta) a 29.03.2025 (sábado)

1.11. Fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento na Rua da Torrinha:

1.11.1. Entre o dia 19.03.2025 (quarta) e o dia 21.03.2025 (sexta), no segmento entre a Rua da Levada de Santa Luzia e a Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva;

1.11.2. Entre o dia 24.03.2025 (segunda) e o dia 26.03.2025 (quarta), no segmento entre a Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva e a Clínica de Santa Luzia;

1.11.3. Entre o dia 27.03.2025 (quinta) e o dia 29.03.2025 (sábado), no segmento entre a Clínica de Santa Luzia e o Caminho do Pombal.

1.12. Como alternativa rodoviária, os condutores podem optar por circular pelo Caminho do Comboio;

1.13. O acesso e saída da Clínica Santa Luzia, será garantido a partir do cruzamento da Rua da Torrinha com a Rua da Carne Azeda, Rua do Torreão e Rua do Pombal.

2. Outras informações

2.1. É expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata;

2.2. O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra;

2.3. Agradecemos desde já a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que solicita-se a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente;

2.4. Os horários de funcionamento e percursos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

2.5. Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.