Bom dia. Na manhã desta segunda-feira, regista-se muito trânsito no Caniço (Estrada do Garajau). Ainda assim, não há indicação de acidentes ou congestionamentos naquela zona da Via Rápida.

Os automobilistas devem também redobrar a atenção na zona do Nó das Quebradas, onde se verifica muitos carros a circular.

Quanto à baixa do Funchal, para já, regista-se algum trânsito na Avenida do Mar, Rua Visconde Anadia, Rua Oudinot e Rua 5 de Outubro.