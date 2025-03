Congestionamento no nó da Cancela com 3 km

Bom dia. Manhã começa com muito sol e algum vento, mas com as estradas praticamente limpas (e ainda molhadas nalgumas zonas), após alguma chuva durante a madrugada. Por isso, tenha em atenção à sua condução, nomeadamente ao piso potencialmente escorregadio e ao encadeamento do sol.

Em termos de congestionamentos, em cerca de 3 km de extensão na zona do costume, ou seja a partir da zona de influência do nó da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, conte com demoras, mas nada que leve a paragens.

No sentido oposto, tenha atenção precisamente ao sol e às distâncias para o veículo da frente e, assim, evitar surpresas.