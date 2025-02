Congestionamentos em toda a zona da Cancela

O trânsito nesta manhã de quarta-feira apresenta-se com congestionamentos, muito concentrados no sítio do costume, tanto na Via Rápida como nas estradas secundárias da zona da Cancela.

Na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, há congestionamento de 3 km de extensão devido a tráfego intenso, que começa na subida desde o Caniço e, para já, termina na zona das Neves.

Na Estrada do Aeroporto, na Via Expresso desde a Camacha e na zona do Garajau, o trânsito processa-se com lentidão.

Foto Google Maps

No centro do Funchal é de notar alguma demora na faixa que vai desde a rotunda do Hospital até ao Campo da Barca, afectando a circulação nas ruas adjacentes.