Pouco congestionamento nesta semana curta

O trânsito nesta manhã de quinta-feira mais parece de sexta-feira, dia habitualmente menos congestionado. A isso se deverá o facto de muitos ainda estarem a gozar as férias de Carnaval? É uma possibilidade, embora hoje as escolas tenham retomado a actividade após a curta paragem.

Contudo, é mesmo isso que se assiste nesta manhã com pouco congestionamento, com excepção do sítio do costume, ou seja no nó da Cancela, tudo o resto das estradas está sem qualquer sinal amarelo ou vermelho. Pelo menos na Via Rápida é assim, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Mais para o centro do Funchal, algum congestionamento à saída da Via Rápida junto ao Hospital, que se prolonga pela Cota 40, mas nada comparável com dias mais atarefados. A única justificação será que muita gente ainda não regressou de férias e poderá ter aproveitado para prolongar até ao fim-de-semana.