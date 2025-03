Intercâmbio internacional reforça estratégias de combate a incêndios na Madeira

A Região Autónoma da Madeira recebeu, durante quatro dias, uma Equipa de Intervenção e Reforço em Incêndios Florestais (EIRIF) do Governo de Canárias, num intercâmbio que promoveu a troca de conhecimentos e experiências na gestão e protecção dos espaços florestais, reforçando a importância e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos Sapadores Florestais da Região.

Ao longo da sua permanência, os 11 elementos da equipa EIRIF participaram em diversas actividades, trabalhando em estreita colaboração com os Sapadores Florestais da Região.

De acordo com o IFNC, os trabalhos, com uma elevada componente prática, incidiram na aplicação de diferentes acções de silvicultura preventiva aplicadas no território, na análise de áreas ardidas, e na troca de experiências de metodologias aplicar.

"Este intercâmbio foi importante no aperfeiçoamento de técnicas e metodologias aplicadas à redução do risco de incêndios e segue a senda de anteriores trocas de conhecimentos realizadas no passado e que envolveu a ida Sapadores Florestais da Madeira e técnicos do IFCN a La Palma", afirmou o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe.