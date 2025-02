Trump nega progressos na luta antidrogas do México que evitem tarifas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou hoje não haver progressos na luta contra as drogas por parte do México e Canadá que o façam considerar reverter a decisão de impor tarifas de 25% a ambos os países na próxima semana.

Questionado sobre se havia visto algum progresso em relação a uma hipotética isenção do México e do Canadá do aumento de tarifas, Trump respondeu que "de forma alguma, não em relação às drogas", embora tenha havido melhorias em relação às travessias irregulares de fronteira.

"As drogas continuam a entrar no nosso país e a matar centenas de milhares de pessoas. As drogas vêm do México, muitas delas da China, não todas, mas muitas delas vêm da China", afirmou o chefe de Estado em declarações aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Trump deu mais detalhes sobre uma mensagem que publicou na sua rede social Truth Social, na qual disse que em 04 de março, próxima terça-feira, novas tarifas sobre o México e o Canadá entrarão em vigor se não houver melhorias no combate ao tráfico de fentanil.

Na visão do chefe de Estado, a imposição dessas medidas tarifárias levará eventualmente a que "as drogas acabem".

O Presidente acrescentou, sentado ao lado de Keir Starmer, que as tarifas de 10% à China - que anunciou esta manhã - serão adicionadas aos outros 10% anunciados no início deste mês.

Numa publicação na Truth Social esta manhã, Trump disse que as drogas ainda estão a entrar nos Estados Unidos vindas do México e do Canadá "em níveis muito altos e inaceitáveis", acrescentando que uma "grande percentagem dessas drogas, muitas delas na forma de fentanil, são feitas ou fornecidas pela China".

"Não podemos permitir que esse flagelo continue a prejudicar os Estados Unidos e, portanto, até que seja interrompido ou seriamente limitado, as tarifas propostas, programadas para entrar em vigor em 04 de março, obviamente entrarão em vigor conforme programado", esclareceu.

O líder republicano acrescentou que mais tarifas recíprocas serão implementadas no início de abril, o que pode ter um forte impacto nos produtos da União Europeia.

"Muitos, muitos países diferentes, incluindo os nossos amigos - amigos e inimigos -, aproveitaram-se dos Estados Unidos. E, em muitos casos, os nossos amigos foram os que se aproveitaram mais", advogou o Presidente.