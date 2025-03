Ponta do Sol une cultura e solidariedade com 'Um dia Pela Vida'

Neste fim-de-semana, a Ponta do Sol voltará a ser palco de dois eventos solidários, integrados no projecto 'Um Dia Pela Vida', que pretendem homenagear os que venceram o cancro, recordar os que partiram e apoiar os que se encontram a lutar contra esta doença.

Estes eventos culturais pretendem proporcionar momentos de entretenimento e informação, e ao mesmo tempo contribuir para angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Assim, no dia 7 de Março, pelas 18h30, o Centro Cultural John dos Passos recebe um evento que combina conhecimento e arte. A sessão inclui uma palestra, conduzida pelas psicólogas Joana Câmara e Mónica Spínola, que abordarão as alterações cognitivas na doença oncológica e o impacto do diagnóstico nos familiares do utente, temas de grande relevância para doentes oncológicos e para os seus cuidadores.

Além da palestra, o público poderá assistir ao espcetáculo de JP Ramos, numa noite que promete ser emocionante e inspiradora. A música também estará presente, com a ctuação dos Pequenos Avessos e Jovens do Avesso.

Os bilhetes estarão disponíveis no local ou por reserva via WhatsApp (960 021 944) pelo valor de 3 euros. A organização deste evento está a cargo da equipa Guerreiros da Luz.

Por sua vez, no dia 9 de Março (domingo), pelas 17 horas, o espírito festivo do Carnaval ganha um toque solidário, com o Concerto de Carnaval – Enterro do Osso. O evento contará com um encontro musical intergeracional, que irá reunir os grupos Pequenos Avessos, Jovens do Avesso e o Grupo de Cantares 50+.

O espectáculo acontece também no Centro Cultural John dos Passos e os bilhetes podem ser adquiridos por 6 euros no local, ou reservados pelo 963 355 528. A organização deste evento está a cargo da equipa Avesso, em parceria com a equipa Casa do Povo da Ponta do Sol.

'Um Dia Pela Vida' é uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society e tem a Ponta do Sol como capital na presente edição.