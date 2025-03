Ponta do Sol abre Campeonato de Rampas 2025

A Rampa da Ponta do Sol, uma prova automobilística que irá para a estrada este sábado, dia 8 de Março, traz ao concelho da Ponta do Sol um evento motorizado de grande referência regional. A prova inaugural da temporada de 2025 contará com um expressivo número de 51 equipas inscritas, num evento que mantém o formato dos últimos anos.

A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, na conferência de apresentação e antevisão da prova que se realizou ao fim do dia de hoje, destacou que "é com algum orgulho que registamos o aumento da participação de carros da Ponta do Sol, com sete participantes. De facto, esta é uma prova cada vez mais popular entre os pilotos, mas também muito acarinhada pela população e pelos comerciantes locais, que registam um dia de grande afluência, numa prova que se desenrola do mar à serra, com destaque para as zonas altas do concelho".

A conferência de imprensa foi precedida pela assinatura de um protocolo de cooperação entre o Município da Ponta do Sol e o Clube Desportivo Nacional – Secção de Desportos Motorizados, que inclui um apoio superior a 8 mil euros.

Célia Pessegueiro encerrou a sessão com um convite a todos os apaixonados pelo desporto automóvel, em nome da Câmara Municipal da Ponta do Sol. "Venham assistir a esta que é uma das mais emocionantes rampas a nível regional, mas venham também para descobrir e apreciar as especialidades gastronómicas que a restauração local tem para oferecer", referiu.

A prova, que abre o Troféu de Rampas da AMAK, irá para a estrada no dia 8 de Março e mantém o mesmo trajecto de 5,85 km, com duas subidas de reconhecimento e quatro subidas oficiais. Tal como nos anos anteriores, o parque de assistências ficará situado nas imediações do Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas. A cerimónia de entrega de prémios ocorrerá na vila da Ponta do Sol, a partir das 19h30.